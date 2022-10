Editoria: Spagna, presentato a Madrid il libro "Lo sguardo: la porta del cuore"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Si è tenuta ieri, presso l'istituto italiano di cultura di Madrid, la presentazione del libro "Lo sguardo: la porta del cuore. Il neorealismo nella cultura cinematografica" di Dario Edoardo Viganò, vice rettore della Pontificia accademia delle scienze. L'evento, che si è svolto nell'ambito della XXII edizione della Settimana della lingua italiana nel mondo che ha visto la partecipazione dell'ambasciatore d'Italia a Madrid, Riccardo Guariglia, del nunzio apostolico in Spagna mons. Bernardito Cleopas Auza e del regista Mimmo Calopresti, oltre all'autore del libro. L'ambasciatore Guariglia, aprendo l'evento, ha sottolineato l'importanza del cinema neorealista che "può essere definito crudo, certo, ma allo stesso tempo capace di coinvolgere lo spettatore in un modo che nessun altro movimento culturale è stato in grado di fare, raccontandoci la triste realtà dell'Italia del dopoguerra. Questo libro è in grado di descrivere perfettamente questa sensazione unica, che solo l'arte del cinema è in grado di trasmettere". (Spm)