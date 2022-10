Roma: passa la delibera sul Porto Fluviale, 13 i voti del Pd ma anche Raggi vota a favore (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il documento autorizza l'acquisizione a patrimonio di Roma Capitale dell'immobile a titolo gratuito, su cessione dell'Agenzia del demanio, e detta le linee guida per un programma di valorizzazione: il progetto prende il nome di "Porto Fluviale RecHouse" e sarà realizzato con 11 milioni di euro del Pnrr. L'edificio, dichiarato bene di interesse storico-artistico dal ministero della Cultura, è di proprietà dell'Aeronautica militare, ed è oggetto dal 2003 di un'occupazione abitativa. A oggi al piano terra sono presenti una sala da tè, la ciclo-officina, la circo-officina, i laboratori per bambini, attività artigianali come il laboratori di oreficeria, di pelletteria e di sartoria. Nel cortile si svolgono, inoltre, molteplici eventi come pranzi interculturali, cabaret circensi e proiezioni cinematografiche aperte al quartiere. E il Campidoglio intende mantenere la destinazione d'uso sia socioculturale sia residenziale. Per questo il piano di riqualificazione prevede alloggi Erp nei piani superiori e spazi aggregativi al piano terra e nel cortile. (Rer)