- Il 30 per cento dei francesi prevede di acquistare un'auto elettrica, il 54 per cento un'ibrida è quanto emerge da un sondaggio condotto dall'istituto Odoxa per Kea & Partners e Mascaret. Il 12 per cento si dice anche legato alle vetture termiche. Ma il costo rappresenta un freno per il 72 per cento dei consumatori, così come la mancanza di autonomia (53 per cento) e delle colonne di ricarica (37 per cento). (Frp)