Medio Oriente: scontri in Cisgiordania nella notte dopo uccisione palestinese armato

- Alcuni scontri si sono verificati in diverse città della Cisgiordania, tra cui Ramallah, Betlemme, Jenin e Nablus, in seguito all’uccisione di un uomo armato palestinese, Udai Tamimi, da parte delle Forze di difesa israeliane (Idf). Tamimi era sospettato di aver ucciso un militare israeliano a Gerusalemme est all'inizio di ottobre ed è stato ucciso a colpi di arma da fuoco ieri sera, dopo aver aperto il fuoco contro gli agenti della sicurezza vicino all'ingresso dell'insediamento di Ma'ale Adumim, a est di Gerusalemme. Il movimento palestinese Fatah ha indetto per oggi una giornata di sciopero generale “per piangere l’anima di Tamimi e condannare i crimini commessi dall’occupazione (israeliana)”. Il movimento ha inoltre invitato a “intensificare gli scontri” in tutta la Cisgiordania. (Res)