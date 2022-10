Serbia: statunitense Cibt apre centro per servizi di visto e consulenza su immigrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La statunitense Cibt, azienda leader a livello mondiale nel campo della fornitura di servizi di visto e consulenza sull'immigrazione, ha deciso di aprire un centro di eccellenza in Serbia in due sedi, Belgrado e Nis. Lo ha annunciato la premier serba, Ana Brnabic, dopo l'incontro avvenuto ieri nella capitale serba con il direttore generale della stessa società, Eric Scheinerman. Secondo quanto riporta la stampa locale, l'azienda statunitense avrebbe deciso che il Paese balcanico è la destinazione giusta per il loro nuovo progetto imprenditoriale, a seguito di varie riflessioni e analisi comparative di altri Paesi nel mondo. Brnabic ha sottolineato che questo è "un altro riconoscimento per la Serbia", tenendo conto della "reputazione e del portafoglio clienti della Cibt" e ha ricordato che nel Paese balcanico "molte aziende di fama mondiale" hanno aperto i loro centri di sviluppo e ricerca, affermando che uno degli obiettivi strategici del governo da lei presieduto "è il passaggio da un'economia basata sugli investimenti a un'economia basata sulla conoscenza". La Cibt è il principale fornitore globale di servizi di immigrazione e visti per aziende e privati; con oltre 1.600 professionisti esperti in immigrazione e visti, avvocati e consulenti qualificati in materia di migrazione, ha oltre 60 uffici in 27 Paesi del mondo. (Seb)