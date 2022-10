America Latina e Caraibi: Cepal prevede crescita del 3,2 per cento nel 2022, frenata nel 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decelerazione per il 2023 è attesa in tutte le macro aree dell'America Latina: l'America del Sud dovrebbe crescere dell'1,2 per cento, in brusca frenata rispetto al 3,4 per cento dell'anno in corso. Un calo, scrive Cepal, legato soprattutto al minore dinamismo dell'economia della Cina, un "importante mercato di destinazione dei suoi beni. È il caso, ad esempio, di Cile, Brasile, Perù e Uruguay, che inviano alla Cina oltre il 30 per cento delle loro mercanzie (il 40 per cento nel caso del Cile). Pesa anche il calo dei prezzi dei prodotti di base, con indici di inflazione che hanno intaccato il potere d'acquisto dei salari, con effetti sul consumo privato che in alcuni Paesi si sono già avvertiti nella seconda metà dell'anno in corso, scrive Cepal. (segue) (Abu)