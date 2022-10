Governo: Centinaio (Lega), audio Berlusconi non è ostacolo per Tajani agli Esteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non vedo ostacoli di questo tipo. Conosciamo Tajani, la sua storia, conosciamo quello che ha fatto in Europa. Fino a questo momento penso che la storia di Tajani basti e avanzi per poter dire che il presidente Tajani ha un'autorevolezza che ci può rappresentare in Italia e nel mondo". Questa la risposta del senatore della Lega, Gian Marco Centinaio, ad "Agorà" su RaiTre, alla domanda se le parole di Berlusconi possano rappresentare un ostacolo per la sua nomina a ministro degli Esteri. "Meno chiacchiere, troviamoci, lavoriamo e soprattutto diamo al Paese un governo - ha aggiunto -. Penso che in questo momento gli italiani, non solo gli elettori del centrodestra, ma gli italiani tutti, chiedano un governo più velocemente possibile e che non si vada avanti con affermazioni che mettono in difficoltà il Paese. Un po' di moderazione nelle frasi", ha chiesto l'esponente del Carroccio. (Rin)