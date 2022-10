Iraq-Giordania: premier designato riceve ambasciatore Amman, focus su cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro designato dell’Iraq, Muhammad al Sudani, ha ribadito la volontà del suo governo di proseguire la “cooperazione e il partenariato” con la Giordania. È quanto emerso in occasione di un incontro di Al Sudani con l’ambasciatore di Giordania a Baghdad, Montaser al Zoubi, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa irachena “Shafaq”. In questa occasione, Al Sudani ha evidenziato "la profondità delle relazioni storiche che uniscono i due paesi fratelli e la volontà del prossimo governo di rafforzare la cooperazione in diversi ambiti”. Da parte sua, l’ambasciatore ha espresso le sua congratulazioni al premier designato e ha trasmesso i saluti del re Abdullah II. (Res)