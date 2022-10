Difesa: Modi a DefExpo, esportazioni indiane cresciute di otto volte negli ultimi cinque anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Stiamo esportando materiali e attrezzature per la difesa in più di 75 Paesi del mondo. Nel 2021-22 le esportazioni della difesa dall’India hanno raggiunto 1,59 miliardi di dollari”, ha riferito. Tra i risultati dell’iniziativa “Make in India”, il capo del governo di Nuova Delhi ha citato la portaerei Vikrant realizzata da Cochin Shipyard Limited e gli elicotteri da combattimento leggeri Hal Prachand. Inoltre, ha ricordato i due corridoi industriali dell’Uttar Pradesh e del Tamil Nadu ed evidenziato che 101 articoli si sono appena aggiunti all’elenco dei prodotti per le forze armate acquistabili solo nell’ambito della produzione nazionale, il cui numero salirà a 411. Modi ha anche espresso soddisfazione per la presenza di numerosi Paesi africani, che a margine del salone hanno partecipato al Dialogo sulla difesa India-Africa, e dei piccoli Paesi le cui esigenze di sicurezza sono state a lungo trascurate. Inoltre, ha sottolineato la condivisione di conoscenze in ambito spaziale con 60 Paesi in via di sviluppo. (segue) (Inn)