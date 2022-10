Difesa: Modi a DefExpo, esportazioni indiane cresciute di otto volte negli ultimi cinque anni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il titolo scelto per l’edizione 2022 di DefExpo – nell’anno del 75mo anniversario dell’indipendenza del Paese e nel contesto della “Missione per un’India autosufficiente, lanciata dal governo di Narendra Modi per promuovere la ripresa post-Covid – è “Il cammino per l’orgoglio”. La manifestazione, riservata agli addetti ai lavori fino a oggi, sarà aperta al pubblico domani e dopodomani. Gli appuntamenti sono distribuiti tra quattro sedi: oltre al Mahatma Mandir Convention and Exhibition Centre, Helipad Exhibition Centre di Gandhinagar, Sabarmati River Front e Porbandar. (segue) (Inn)