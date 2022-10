Difesa: Modi a DefExpo, esportazioni indiane cresciute di otto volte negli ultimi cinque anni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fiera è dedicata esclusivamente alle aziende indiane, alle filiali estere di società indiane e a quelle indiane di società straniere. Nell’occasione saranno celebrate le sette nuove compagnie nate dall’ex Ordnance Factory Board (Ofb), consiglio che faceva capo al ministero della Difesa, da cui è stato assorbito come direzione: Advanced Weapons and Equipment India Limited, Armoured Vehicles Nigam Limited, Gliders India Limited, India Optel Limited, Munitions India Limited, Troop Comforts Limited e Yantra India Limited. L’Organizzazione per la ricerca e lo sviluppo della difesa (Drdo) espone una gamma di 430 prodotti. (Inn)