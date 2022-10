Marocco: Consiglio dei ministri approva disegno Legge finanziaria 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Gabinetto di governo del Marocco ha approvato il disegno di Legge finanziaria per l'anno 2023, dopo che una riunione presieduta dal re Mohammed VI, aveva preventivamente approvato, martedì 18 ottobre, le linee principali della bozza. Lo ha riferito il governo in un comunicato secondo cui il Consiglio dei ministri ha deliberato sui dettagli di questo progetto e lo ha approvato. In base a quanto si legge nella nota, il disegno di legge è basato su quattro assi: consolidamento dei pilastri dello stato sociale; rilanciare l'economia nazionale attraverso il sostegno agli investimenti; consolidamento della giustizia di dominio; il ripristino dei margini finanziari al fine di garantire la sostenibilità delle riforme. Il governo ha spiegato che, tenuto conto dell'evoluzione del contesto internazionale e dell'evoluzione economica e finanziaria nazionale, il disegno di Legge finanziaria per l'anno 2023 è stato formulato sulla base di ipotesi che fissano il tasso di crescita al 4 per cento, il tasso di inflazione al 2 per cento e il disavanzo di bilancio al 4,5 per cento. (Res)