Marocco: media, nuova Legge finanziaria aumenta budget sanitario del 19 per cento

- Il budget a disposizione del ministero della Salute del Marocco compreso nel disegno di Legge finanziaria approvato dal Consiglio dei ministri del governo nella sua seduta di ieri è aumentato al 19 per cento con stanziamenti pari a oltre 27 miliardi di dirham (2,5 miliardi di euro). Lo riferisce il quotidiano marocchino “Hespress”, citando fonti informate. Secondo il quotidiano, l’aumento è pari a 4,6 miliardi di dirham (425 milioni di euro) rispetto al 2022, con 5.500 nuove posizioni finanziarie. Il 45 per cento dei nuovi fondi sarà destinato alle risorse umane, mentre il 55 per cento sarà destinato agli investimenti. (Res)