Ue: "Le Figaro", Draghi a Bruxelles per "l'ultima battaglia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il Consiglio europeo che si apre oggi il capo del governo uscente Mario Draghi conduce la sua "ultima battaglia" a Bruxelles. Lo scrive il quotidiano "Le Figaro", spiegando che Draghi "non ha mai smesso di battersi" per contrastare l'aumento dei prezzi energetici. Il piano presentato dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen indica che il premier alla fine "è stato ascoltato" anche se "le soluzioni proposte non sono quelle che ha proposto a fine marzo", scrive il quotidiano francese. Per Draghi la Commissione ha "perso molto tempo". Questo Consiglio europeo chiude "una stagione particolarmente propizia per l'Italia che ha ritrovato con Mario Draghi il peso di un Paese fondatore dell'Unione", aggiunge "Le Figaro". (Frp)