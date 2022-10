Tunisia: sospeso sciopero panettieri dopo accordo con ministero Commercio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri, i panifici della Tunisia hanno dato il via a uno sciopero generale a oltranza che ha raggiunto un tasso di partecipazione del 99 percento in tutti i governatorati del Paese nordafricano. Alla base della protesta, secondo quanto affermato dal responsabile della Camera nazionale dei proprietari di panetterie, Mohamed Bouanane, all'agenzia di stampa statale "Tap", vi è il mancato pagamento da parte dello Stato di sussidi a sostegno del settore stimati in circa 250 milioni di dinari (78 milioni di euro). Il pane tunisino è sovvenzionato dallo Stato e il prezzo è fisso, ma i panettieri non ricevono le sovvenzioni da 14 mesi a causa della grave crisi economica e finanziaria in corso nel Paese nordafricano. (segue) (Tut)