Tunisia: sospeso sciopero panettieri dopo accordo con ministero Commercio (3)

- La Tunisia sta attraversando una grave crisi economica, con l’inflazione ai massimi livelli dal 1984. Nelle ultime settimane, il Paese ha fatto fronte a gravi carenze di diversi prodotti di consumo, in particolare quelli importati, come olio vegetale, caffè e zucchero, circostanza che ha avuto un notevole impatto sulla regolarità del processo di fornitura e sull’aumento dei prezzi. Secondo l'Osservatorio nazionale dell'agricoltura, i prezzi medi per l'importazione di grano duro sono aumentati anno su anno del 5,88 per cento alla fine di settembre 2022, mentre i prezzi medi per l'importazione di grano tenero sono aumentati del 61,3 per cento. Il valore delle importazioni di cereali in Tunisia ha raggiunto la quota record di 3.559 milioni di dinari (1.112 milioni di euro), in aumento del 45,5 per cento rispetto al mese di settembre 2021. La quota delle importazioni di cereali copre il 53,6 per cento del totale delle importazioni alimentari registrate fino a settembre 2022, rispetto al 51,6 per cento dello stesso periodo dell'anno precedente. La Tunisia ha acquistato principalmente grano tenero e duro per 2.081 milioni di dinari (circa 650 milioni di euro), il 58,5 per cento delle importazioni di cereali. (Tut)