Spagna: fonti stampa, verso rinvio scadenza offerte per Città della Giustizia a Madrid

- La Comunità di Madrid ha aperto la porta alla possibilità che possa essere rinviata la scadenza per la presentazione delle offerte relative alla costruzione della nuova Città della Giustizia di altre tre settimane rispetto al limite massimo fissato per oggi. Secondo quanto riferito dal quotidiano "El Economista", dopo i forti dubbi per la redditività del progetto manifestati da diverse imprese di costruzione, la regione ha manifestato anche la disponibilità a modificare alcune clausole dei capitolati per renderli più attrattivi e scongiurare il rischio che la gara vada deserta. In questo senso, la modifica più richiesta è l'aumento del canone di concessione, in modo che il tasso di rendimento interno (Irr) raggiunga livelli adeguati a quanto attualmente richiesto dal mercato. Finora quattro offerenti hanno mostrato una maggiore disponibilità a partecipare alla gara durante il processo pur non avendo presentato una candidatura formale. Acs si è alleata con Acciona, Ohla ha unito le forze con Azvi e il fondo Tiic. (segue) (Spm)