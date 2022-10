Spagna: fonti stampa, verso rinvio scadenza offerte per Città della Giustizia a Madrid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fcc ha presentato un'offerta da sola, mentre Ferrovial e Sacyr hanno costituito una joint venture che, tuttavia, sembra aver fortemente diminuito il suo interesse per il progetto nelle ultime settimane. Il progetto della Città della Giustizia di Madrid, il cui bando di gara è stato alla fine di luglio, ha un budget per la fase di costruzione di 507 milioni di euro. Il settore privato sostiene che questo budget è molto lontano dalle loro stime, al punto che i calcoli della maggior parte delle imprese di costruzione interessate lo danno superiore del 20 per cento, superando così i 600 milioni di euro. (Spm)