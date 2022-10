Algeria-Turchia: colloquio tra presidenti Tebboune ed Erdogan, focus su relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica dell'Algeria, Abdelmadjid Tebboune, ha ricevuto ieri una telefonata dall'omologo turco, Recep Tayyip Erdogan, in cui si è discusso "delle buone relazioni bilaterali tra i due Paesi e di questioni che interessano i due popoli amici". Lo ha riferito la presidenza algerina in un comunicato stampa. Durante il colloquio il presidente turco si è congratulato con l'omologo algerino per "il successo nell'organizzazione della conferenza di riunificazione per raggiungere l'unità tra le fazioni palestinesi, augurandogli un ulteriore successo, nell'unire i ranghi tra i fratelli arabi, attraverso il vertice della Lega araba, che si terrà il primo novembre, in Algeria". (Ala)