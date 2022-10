Portogallo: presidente Confindustria lustinana all'ambasciata d'Italia per Riunione Sistema Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con un'articolata disamina sullo stato dei fondamentali dell'economia del Portogallo, il presidente della Confederazione imprenditoriale portoghese (Cip) Antonio Saraiva è intervenuto ieri all'evento organizzato presso l'ambasciata d'Italia in Lisbona e che ha riunito in formato ibrido le componenti del Sistema Paese Italia assieme a oltre 200 tra aziende ed enti interessati a sviluppare opportunità di affari e investimenti congiunti. L'iniziativa si è articolata su un doppio momento di approfondimento e confronto. Nel corso del primo segmento, intitolato "Portogallo: un percorso di crescita verde, innovativa e digitale. Opportunità per le imprese italiane", l'ambasciatore, Carlo Formosa e il presidente della Cip, Saraiva, hanno discusso sulle prospettive che potranno derivare per le aziende italiane dall'incoraggiante percorso di crescita tenuto dall'economia portoghese, dal veloce avanzamento nelle transizioni energetiche e digitali, dalla rapida realizzazione delle riforme collegate al locale Pnrr, nonché dalla forte accelerazione nell'apertura ai mercati e agli investimenti esteri. (segue) (Spm)