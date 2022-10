Portogallo: presidente Confindustria lustinana all'ambasciata d'Italia per Riunione Sistema Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il quadro che ne è emerso, che proietta a fine anno una crescita del Pil nel 2022 del 6,5 per cento, tra le tre più alte in Europa, con un nuovo record assoluto nell'interscambio bilaterale di circa 7 miliardi di euro, come sottolineato dall'ambasciatore Formosa "fotografa un contesto di estrema attrattività complessiva di questo mercato che il nostro sistema imprenditoriale non mancherà di scandagliare con ulteriore e rinnovato interesse". Il secondo segmento dell'evento si è declinato come incontro interattivo tra oltre trenta aziende italiane localizzate in Portogallo e le componenti del Sistema Paese, tra cui anche l'Agenzia per la Promozione all'Estero e l'internazionalizzazione delle Imprese Italiane (Ice) e la Camera di Commercio italiana in Portogallo, per individuare le migliori sinergie atte a sostenere al meglio le prospettive commerciali e di investimento italiane in Portogallo. (Spm)