Meteo Milano: la situazione di oggi

- Cielo nella prima parte della giornata poco nuvoloso o velato, dal pomeriggio tendenza a nuvolosità irregolare, fino a nuvoloso sui settori occidentali. Per quanto riguarda le precipitazioni, non si escludono in serata deboli o molto deboli sui rilievi alpini e prealpini occidentali, meno probabili altrove. Temperature minime stazionarie o in lieve aumento, massime stazionarie o in calo. In pianura minime tra 12 e 15°, massime tra 20 e 24°C. (Rem)