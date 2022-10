Meteo Milano: le previsioni per domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stato del cielo nuvoloso o molto nuvoloso. Precipitazioni deboli o moderate: sparse fin dalla prime ore della notte a partire dai settori di nordovest, in estensione nel corso della giornata fino a divenire diffuse tra il pomeriggio e la sera. Maggiormente interessati i settori alpini e prealpini. Temperature minime stazionarie o in lieve aumento, massime in calo. In Pianura minime intorno a 14°C, massime intorno a 20°C. (Rem)