Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

21 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per oggi a Milano e in Lombardia.COMUNEL'assessore comunale alla rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi interviene alla cerimonia di assegnazione della certificazione Leed & Well for Community al quartiere di Porta Nuova, nell'ambito del Coima real estate forum.Fondazione Catella, via De Castillia, 28 (ore 10-13)L'assessore comunale alla sicurezza, Marco Granelli partecipa alla cerimonia in ricordo delle vittime del bombardamento della scuola "Francesco Crispi", avvenuto il 20 ottobre del 1944. La commemorazione inizierà con la Santa Messa, presieduta da don Mario Bonsignori, coadiuvato da Monsignor Angelo Bazzarri.Monumento ai Piccoli Martiri di Gorla, piazza Piccoli Martiri (ore 10:30)Si riunisce il Consiglio comunale.Palazzo Marino, Piazza della Scala, 2 (ore 16:30)REGIONEGli assessori allo sviluppo economico Guido Guidesi, all'ambiente e clima, Raffaele Cattaneo e all'agricoltura e sistemi verdi, Fabio Rolfi partecipano alla sessione “Imprese innovative sostenibili, la strada verso una prosperità a lungo termine” nell’ambito della seconda giornata del terzo Forum regionale per lo sviluppo sostenibile.Palazzo Lombardia, Auditorium Testori, piazza Città di Lombardia, 1 (ore 09:30)L'assessore alla sicurezza della Regione Lombardia Romano La Russa interviene alla cerimonia commemorativa nella ricorrenza del 78° anniversario della strage dei Piccoli Martiri di Gorla. La celebrazione prevede la Santa Messa presieduta da don Mario Bonsignori coadiuvato da monsignor Angelo Bazzarri, la deposizione delle corone e l'esecuzione del "Silenzio".Monumento ai Piccoli Martiri, piazza dei Piccoli Martiri (ore 10:30)L'assessore regionale all'autonomia e cultura Stefano Bruno Galli interviene alla conferenza stampa di presentazione dell'edizione 2022 - 2023 di “Next - Laboratorio delle idee” per la produzione e la programmazione dello spettacolo lombardo realizzato in collaborazione con Fondazione Cariplo e affidato ad Agis lombarda per l'organizzazione.Palazzo Pirelli, sala Pirelli, via Fabio Filzi, 22 (ore 11)Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana e gli assessori Massimo Sertori (enti locali, piccoli Comuni e montagna) e Davide Caparini (bilancio e finanze) sono in Val Sabbia e nell'Alto Garda (Brescia) per una serie di incontri programmati nell'ambito delle visite per il progetto “Aree Interne”.Ex centrale idroelettrica, via Ippolito Boschi Barghe/Bs (ore 11, a seguire punto stampa)L'assessore alla formazione e lavoro Melania Rizzoli, partecipa al 1° Forum sulla formazione continua, organizzato con la Presidenza e il Consiglio di amministrazione di Fondo For.Te., il Fondo interprofessionale per la formazione continua del terziario, in collaborazione con The European House - Ambrosetti.Villa d'Este, via Regina, 40 Cernobbio/Co (ore 14:30)La vicepresidente e assessore regionale al welfare, Letizia Moratti; l'assessore regionale ad ambiente e clima, Raffaele Cattaneo; l'assessore regionale a famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità, Alessandra Locatelli, e l'assessore regionale a casa ed housing sociale, Alan Rizzi, partecipano al convegno a tema 'Il Terzo Settore e la sostenibilità sociale della transizione' nella cornice della seconda giornata del terzo Forum regionale per lo sviluppo sostenibile.Palazzo Lombardia, Auditorium Testori, piazza Città di Lombardia, 1 (ore 14:30)L'assessore alle infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, partecipa alla conferenza stampa relativa al progetto “Smisto”, Sviluppo della mobilità integrata e sostenibile tra Ticino e Lombardia.Villa Gallia, ingresso da Passeggiata Lino Gelpi, Como (ore 15:30)VARIELe lavoratrici e i lavoratori del Silp Cgil, assieme agli altri sindacati di polizia, manifestano con un bavaglio alla bocca contro Area B.Piazza Scala (ore 10:30)Presentazione di “Cave of Sounds”, la nuova installazione interattiva di arte digitale che invita il pubblico a creare musica facendo parte di un ensemble. Intervengono: Fiorenzo Galli, direttore generale del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia; Marco Battaglia, responsabile Comunicazione, identità e contenuti, Cdp; Maria Xanthoudaki, direttrice education, Museo Nazionale Scienza e Tecnologia; Tim Murray-Browne, artista; Tommaso Sacchi, assessore alla cultura, Comune di MilanoMuseo Nazionale Scienza e Tecnologia via San Vittore, 21 ( ore 11)Fiaccolata organizzata da Cgil, Cisl, Uil Milano per la sensibilizzazione, denuncia e ricordo di tutte le vittime sul lavoro del nostro territorio.Concentramento in Piazza Mercanti, arrivo in piazza della Scala.(ore 18)Presentazione pubblica della Beic, la nuova Biblioteca europea di informazione e cultura. Ai saluti di Tommaso Sacchi, assessore alla cultura del Comune di Milano, e di Francesco Paolo Tronca, Presidente della Fondazione Beic, seguono l'illustrazione del progetto architettonico con Pier Paolo Tamburelli (Baukuh) e Michele Miserotti (Onsitestudio) e la presentazione del profilo di servizio a cura di Stefano Parise, direttore dell'Area Biblioteche del Comune di Milano.Biblioteca Sormani, Sala del Grechetto, 1° piano Corso di Porta Vittoria, 6 (ore 18) (Rem)