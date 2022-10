© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte Suprema degli Stati Uniti ha negato ieri l'appello presentato dai legali del 57enne Benjamin Cole, condannato a morte nell'Oklahoma per l'omicidio della figlia di 9 mesi, che uccise piegandola all'indietro sino a spezzarle la spina dorsale. Ne dà notizia la stampa Usa, secondo cui il pronunciamento della Corte apre all'esecuzione della condanna, prevista per oggi tramite iniezione letale. (Was)