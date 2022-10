Malesia: le elezioni anticipate si terranno il 19 novembre (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro uscente della Malesia, Ismail sabri Yaakob, rimarrà il candidato della coalizione conservatrice Barisan Nasional alla carica di capo del governo in vista delle 15me elezioni generali che si terranno il mese prossimo. Lo ha dichiarato Ahmad Zahid Hamidi, presidente dell'Umno. Proprio Zahid, assieme ad altri leader di partito e a Ismail, sono stati protagonisti in queste settimane di uno scontro di potere che ha minato la stabilità del frammentario esecutivo uscente, culminando nello scioglimento anticipato del Parlamento. Oggi Zahid ha però tentato di proiettare un'immagine di compattezza in vista del voto, affermando che "le azioni di certi partiti puntano soltanto a creare frizioni, specialmente tra l'Umno e gli altri partiti di Barisan, dal momento che non hanno nulla di meglio da fare che attaccarci", ha affermato il presidente del primo partito malesiano. (segue) (Fim)