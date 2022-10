Malesia: le elezioni anticipate si terranno il 19 novembre (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche l’ex premier della Malesia Mahathir Mohamad ha deciso di candidarsi nuovamente, all’età di 97 anni, per un seggio in parlamento in occasione delle prossime elezioni generali. Lo ha annunciato lo stesso leader del partito di opposizione Pejuang in occasione di una conferenza stampa, senza tuttavia rendere nota la sua eventuale disponibilità a guidare il governo in caso di vittoria elettorale. “Non abbiamo ancora deciso chi sarà primo ministro, perché questo sarà rilevante solo se vinceremo”, ha spiegato Mahathir. Classe 1925, Mahathir è stato eletto la prima volta in parlamento nel 1964 e ha guidato due volte il governo malesiano, la prima volta per 22 anni di seguito tra il 1981 e il 2003 e la seconda a partire dal 2018, quando aveva 92 anni. È considerato in patria il protagonista del rapido sviluppo economico e sociale che la Malesia ha conosciuto negli anni Ottanta. Quest’anno è stato ricoverato in ospedale per problemi cardiaci, ma oggi Mahathir si è detto convinto che le condizioni di salute gli consentiranno di difendere il proprio seggio in parlamento. (segue) (Fim)