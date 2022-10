Malesia: le elezioni anticipate si terranno il 19 novembre (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intervistato dal quotidiano “Nikkei”, l’ex premier ha tuttavia detto anche di ritenere che l'Umno conseguirà una netta vittoria alle elezioni anticipate. Secondo Mahathir, l'Umno ha "ottime possibilità di vittoria, perché ha molto denaro". L'Umno ha governato la Malesia sin dalla sua indipendenza nel 1957, con la sola eccezione di un periodo di due anni seguito proprio alle elezioni del 2018. L'ex premier ritiene però che le prossime elezioni non basteranno a risolvere il problema della frammentazione politica che affligge il sistema parlamentare malesiano. "Ci saranno tensioni interne (alla prossima maggioranza di governo), perché sono certo che non vogliano far continuare l'attuale primo ministro" Ismail, ha dichiarato Mahathir. Ismail è in rotta da mesi con il presidente dell'Umno Ahmad Zahid Hamidi in merito alle tempistiche delle elezioni, e diversi analisti ritengono che tra i due si giungerà a uno scontro diretto per la guida del partito e del prossimo esecutivo. La carica di primo ministro farebbe gola anche all'ex premier Ahmad Zahid, altro esponente di primo piano dell'Umno che è stato recentemente assolto da 40 capi d'imputazione per corruzione, ma su cui pendono ancora altri capi d'accusa. Secondo l'ex premier Mahathir, dallo scontro di potere interno all'Umno potrebbe però emergere vincitore una quarta figura: quella del vicepresidente del partito, Moahamad Hasan, che sarebbe "il meno compromesso sul piano giudiziario". (Fim)