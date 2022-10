Malesia: agenti del Mossad avrebbero sequestrato e interrogato un cittadino palestinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Agenti dell'agenzia di intelligence di Israele, il Mossad, avrebbero sequestrato un cittadino palestinese a Kuala Lumpur, e lo avrebbero sottoposto a interrogatorio in una villetta isolata nello Stato malesiano di Selangor. Lo afferma il quotidiano "New Straits Times". Secondo il quotidiano, un gruppo di cittadini malesiani, inclusa una donna, è stato ingaggiato dal Mossad per effettuare il sequestro. L'operazione risalirebbe al mese scorso, e la vittima del sequestro sarebbe un programmatore informatico, tale Omar Zm Albelbaisy Raeda, sospettato di legami con il gruppo militante palestinese Hamas. L'uomo sarebbe stato caricato a forza su un veicolo a poca distanza dalle note Torri gemelle Petronas di Kuala Lumpur e trasferito in una remota villetta di Hulu Langat a Selangor, dove sarebbe stato interrogato e malmenato. Agenti del Mossad avrebbero preso parte all'interrogatorio dell'uomo in videoconferenza, chiedendogli informazioni in merito al suo lavoro di programmatore e ai membri di Hezbollah coi quali era in contatto. La notizia ha suscitato immediate polemiche in Malesia, e l'ira delle autorità nei confronti del quotidiano responsabile di aver pubblicato la notizia: la Polizia malesiana ha accusato il "New Straits Times" di aver reso pubbliche "informazioni sensibili", e il responsabile della testata, Naz Karim, è stato convocato per un interrogatorio. (Fim)