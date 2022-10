Usa: cacciabombardiere F-35 si schianta nello Utah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un cacciabombardiere stealth F-35A in dotazione al 388mo stormo dell'aeronautica militare degli Stati Uniti si è schiantato al suolo dopo il decollo nello Utah. Lo hanno confermato le forze armate Usa tramite un tweet. L'incidente si è verificato ieri, 19 ottobre, subito dopo il decollo del velivolo dalla Base aerea di Hill, circa 50 chilometri a nord di Salt Lake City. Il pilota del velivolo si è salvato eiettandosi, mentre il sofisticato aeroplano è esploso a seguito dello schianto. Le cause dell'incidente sono oggetto di indagine. La scorsa settimana proprio la Base aerea di Hill aveva annunciato l'avvio del "primo corso nel suo genere di recupero di F-35" in caso di incidenti aerei, il cui programma includeva simulazioni di differenti scenari di avarie tecniche e schianti. (Was)