Corea del Nord: Pyongyang prosegue esercitazioni d'artiglieria, lanciati 900 proiettili da venerdì (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I preparativi per la conduzione di un test nucleare – il settimo nella storia del programma nucleare nordcoreano – sarebbero giunti alla fase finale lo scorso giugno, come denunciato negli ultimi mesi dagli Stati Uniti e dalla Corea del Sud. Il rapporto imputa inoltre al gruppo di hacker nordcoreano Lazarus Group una serie di crimini informatici, a cominciare dal furto di centinaia di milioni di dollari in criptovalute, inclusi ethereum e USD coin. Il gruppo di hacker avrebbe infettato con un nuovo malware i sistemi informatici di almeno 47 aziende e istituzioni, inclusi contractor della difesa. (segue) (Git)