Cambogia: leader opposizione in esilio Sam Rainsy condannato all'ergastolo

- Una corte della Cambogia ha condannato all'ergastolo Sam Rainsy, oppositore in esilio del primo ministro Hun Sen ed ex leader del Partito di soccorso nazionale della Cambogia (Cnrp), sciolto forzosamente per via giudiziaria prima delle elezioni del 2017. Lo riferisce la stampa sudcoreana, ricordando che l'ex leader di opposizione era stato condannato ad agosto, con l'accusa di aver tentato di "cedere quattro province a uno Stato straniero". La magistratura cambogiana ha inoltre annunciato la fine del processo a carico di Kem Sokha, che aveva fondato il Cnrp assieme a Sam Rainsy nel 2012. Quest'ultimo vive in esilio autoimposto in Francia dal 2015, mentre Kem Sokha, arrestato nel 2017, era a processo da gennaio 2020: secondo i suoi sostenitori, le autorità cambogiane hanno trascinato le procedure giudiziarie per impedirgli di condurre l'attività politica. (Fim)