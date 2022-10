Energia: premier norvegese Store, i prezzi sono il risultato della guerra di Putin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Eurostat, la Norvegia ha esportato gas in Europa per due miliardi di euro nel 2020, sei miliardi nel 2021 e dieci miliardi solo nella prima metà del 2022. Quindi si avvia a decuplicare i profitti del gas. Per il petrolio, si prevede una crescita di cinque volte, fino a cento miliardi. Il "Corriere della Sera" ne parla con il premier di Oslo Jonas Gahr Store, secondo il quale "il contributo più importante che la Norvegia può dare all'Europa è produrre ed esportare gas, preferibilmente in aumento. Non è il governo norvegese a vendere il gas. Sono le compagnie, norvegesi ed europee, a cui sono state concesse licenze sulla piattaforma continentale norvegese in conformità con le regole pubbliche. E l'export verso l'Europa è aumentato dell'8-10 per cento, circa 100 terawattora in più". "Senza questo aumento, - continua - i prezzi sarebbero stati ancora più alti. Non è la Norvegia a fissare i prezzi sul mercato europeo, né le compagnie, né il governo. I prezzi sono il risultato della carenza di gas. Sono il risultato della guerra di Putin". (segue) (Res)