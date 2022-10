Energia: premier norvegese Store, i prezzi sono il risultato della guerra di Putin (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Molti Paesi europei soffrono sotto il peso del prezzi: "Non è nel nostro interesse avere prezzi del gas così elevati e volatili. Influenzano anche i prezzi dell'elettricità nel mio Paese, aumentati fino a dieci volte. E la maggior parte dei norvegesi riscalda le case con l'elettricità. In secondo luogo, la crisi che sta colpendo l'industria europea non ci aiuta certo, perché la maggior parte dell'industria norvegese collabora con i nostri vicini. Si tratta di nostri alleati e partner e certo non siamo felici che ci siano tensioni sociali in questi Paesi. Lavoriamo quindi con i nostri partner per facilitare le esportazioni di gas. Incoraggiamo le aziende a valutare contratti a lungo termine, che contribuiscano a stabilizzare i mercati". (segue) (Res)