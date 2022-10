Energia: premier norvegese Store, i prezzi sono il risultato della guerra di Putin (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche le sanzioni occidentali creano prezzi elevati: "Spetterà agli storici giudicare in che modo le sanzioni abbiano realmente agito sull'economia russa. Ma imporre sanzioni severe è giusto. E' una misura corretta da parte dell'Europa per rispondere all'aggressione russa e la Norvegia ha seguito ogni pacchetto dell'Unione europea. Naturalmente le sanzioni hanno conseguenze in entrambe le direzioni, ma il peso maggiore lo sopporta il popolo ucraino che viene quotidianamente aggredito. Dobbiamo quindi fare ciò che serve per sostenere l'Ucraina e appoggiare le sanzioni contro la Russia". Quanto al tetto al prezzo del gas: "Dobbiamo lavorare insieme affinché il mercato operi in modo da garantire la fornitura e la corretta distribuzione del gas. La Norvegia è il principale fornitore, ma c'è anche il gas liquefatto che viene dagli Stati Uniti e dal Golfo. Rispettiamo il fatto che l'Europa stia valutando come regolare i mercati nel modo migliore. Ci limitiamo a sconsigliare, misure che potrebbero avere effetti contrari, aumentando la domanda di qualcosa in cui c'è scarsità e un'offerta limitata", ha concluso Store. (Res)