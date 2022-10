Giustizia: Renzi, stavolta la Destra non può fallire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader di Italia viva, Matteo Renzi, in una intervista al "Giornale" dice che "se la destra fallisce anche stavolta sulla giustizia si deve andare a nascondere. E lo sanno tutti, da Berlusconi che è stato l'obiettivo per decenni di molte procure a Meloni che potrebbe diventare la prossima della lista passando per Salvini che l'ha provato sulla sua pelle. Ora o mai più". "Fossi Meloni - aggiunge - farei la scelta più autorevole e qualificata. Fossi Berlusconi non metterei bandierine sul Guardasigilli: detta papale papale, sarebbe controproducente anche per lui". Quanto agli scandali di questi anni, "molti magistrati, persone serie e di grande livello, si sono resi conto che bisogna voltare pagina: il giudice deve essere la bocca della legge, non delle correnti. E io penso che sia urgente insediare il nuovo Csm perché quello attuale non solo è in prorogatio ma è il Csm più squalificato della storia repubblicana. Spero che i presidenti Fontana e La Russa convochino presto le aule per l'elezione dei membri non togati. E sono certo che saranno elette personalità di spiccata cultura garantista". (segue) (Res)