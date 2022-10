Giustizia: Renzi, stavolta la Destra non può fallire (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Terzo polo resta fuori dall'aula in dissenso con Pd e M5s sulla spartizione delle vicepresidenze alle Camere. A sinistra si parla di un centrodestra diviso ma l'opposizione appare frantumata e senza possibilità di un fronte comune su nessun tema: "Ci sono due temi diversi. Il primo è istituzionale. Ciò che hanno fatto Pd e Cinque Stelle è uno scandalo. Da sempre le poltrone della minoranza servono a rappresentare tutti. L'atteggiamento di Letta e Conte è tipico di chi non riesce a far politica senza staff e poltrone varie e nasce dell'arroganza tipica di certi perdenti. Però - conclude Renzi - dimostreremo che si può fare opposizione anche senza incarichi istituzionali". (Res)