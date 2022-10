Ucraina: Berlusconi, condanno l'attacco contro un Paese libero e sovrano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le parole su Putin del presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, hanno suscitato un vespaio di polemiche: "Pensavo di dover dedicare il mio tempo a cose più importanti che a rettificare interpretazioni distorte e francamente ridicole del mio pensiero - dice l'ex premier al "Corriere della Sera" - . Forse tutto questo si potrebbe evitare semplicemente se si mettessero da parte alcune pessime abitudini; come carpire e registrare di nascosto brani di conversazioni private". Private o pubbliche quelle parole sono sue "ma il tutto è fuori contesto, è stato diffuso senza conoscere il senso globale delle mie parole, con il solo scopo di diffondere calunnie e disinformazione. Naturalmente la mia critica va verso chi ricorre a questi metodi, evidentemente non conoscendo altro modo per provare a metterci in difficoltà. Non si illudano". La ricostruzione berlusconiana sulla guerra appare assolutoria dell'invasione decisa da Mosca. (segue) (Res)