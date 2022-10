Ucraina: Berlusconi, condanno l'attacco contro un Paese libero e sovrano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eppure proprio l'ex premier ha rivendicato un ruolo politico di garanzia, suo e di Forza Italia, sulla collocazione dell'Italia a livello geopolitico. Collocazione occidentale, europea, in seno alla Nato. "Io non ho dato nessuna interpretazione assolutoria all'invasione dell'Ucraina da parte della Federazione Russa. Al contrario, ribadisco per l'ennesima — e spero ultima — volta che la mia posizione coincide assolutamente con quella del governo italiano, dell'Unione europea, dell'Alleanza atlantica, dei nostri alleati americani, ed è di netta condanna dell'attacco militare contro uno Stato libero e sovrano. Voglio aggiungere, ad ulteriore chiarimento, che non rinnego affatto i miei passati rapporti di amicizia con Vladimir Putin, che hanno portato a risultati importanti, sempre conseguiti in pieno accordo con i nostri alleati dell'Occidente, come il trattato del 2002 a Pratica di Mare che mise fine dopo oltre cinquant'anni di angosce alla Guerra Fredda e il mio intervento nel 2008 per evitare l'invasione russa della Georgia". (segue) (Res)