Giappone: passivo commerciale record nel primo semestre fiscale 2022 (2)

- Il Giappone ha registrato un aumento delle bancarotte aziendali del 6,9 per cento su base annua tra aprile e settembre scorsi, per la prima volta da tre anni a questa parte. E' quanto emerge da un sondaggio effettuato dalla società di ricerca del credito Tokyo Shoko Research, secondo cui nel periodo in esame le bancarotte sono state in tutto 3.141. Il dato è attribuibile alle difficoltà delle aziende nel risarcire il credito ottenuto durante la fase acuta della pandemia di Covid-19. Da agosto in poi, Shoko Research ha anche registrato un aumento delle bancarotte legate all'aumento dei costi delle materie prime. Le passività accumulate dalle aziende fallite sono aumentate di tre volte rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, a 1.740 miliardi di yen (11,7 miliardi di dollari). Il caso di fallimento aziendale di maggior profilo verificatosi in Giappone nei sei mesi in esame è stato quello della società di componentistica per auto Marelli Holdings Co., che ha presentato domanda di protezione dalla bancarotta lo scorso giugno. Il settore dei trasporti ha registrato l'aumento più significativo dei casi di bancarotta: 162 in tutto nei sei mesi in esame, in aumento del 42,1 per cento. (segue) (Git)