Usa: forte calo delle costruzioni di nuove abitazioni a settembre

- Il numero delle abitazioni nuove costruite negli Stati Uniti a settembre ha registrato un calo dell'8,1 per cento su base annua nel mese di settembre, fornendo un ulteriore segnale della traiettoria economica recessiva legata ai massicci aumenti dei tassi di riferimento da parte della Federal Reserve (Fed). Il mese scorso è stata intrapresa negli Usa la costruzione di 1,44 milioni di unità abitative; il calo dei lavori di costruzione di abitazioni singole è stato più contenuto: meno 4,7 per cento; i permessi di costruzione concessi dalle autorità, invece, sono aumentati dell'1,4 per cento su base annua a 1,56 milioni. (Was)