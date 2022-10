Usa-Giappone: vicesegretaria di Stato Sherman a Tokyo la prossima settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicesegretaria di Stato Usa, Wendy Sherman, visiterà Tokyo la prossima settimana, per un incontro trilaterale con le controparti di Giappone e Corea del Sud. Lo ha annunciato il dipartimento di Stato Usa, in un contesto di forte tensione regionale legato ai ripetuti test balistici della Corea del Nord. Quello della prossima settimana sarà il quarto viaggio ufficiale di Sherman nell'Indo-Pacifico dallo scorso maggio, a dimostrazione della centralità rivestita dalla regione nell'ambito della politica estera e della visione geostrategica degli Stati Uniti. (Was)