Giappone: governo studia istituzione di una agenzia di ricerca della Difesa su modello Usa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Tokyo ha accelerato i piani per dotarsi di una agenzia di ricerca della Difesa alla luce del conflitto in Ucraina, dei programmi balistico e nucleare della Corea del Nord e del confronto regionale sempre più serrato con la Cina. Il conflitto in Ucraina, in particolare, ha esposto preoccupanti ritardi del Giappone in domini bellici emergenti come i sistemi a pilotaggio remoto (droni) e le campagne informative e digitali. "I rapidi progressi della tecnologia civile possono trasformare drasticamente il volto dei conflitti", ha avvertito il mese scorso il ministro della Difesa del Giappone, Yasukazu Hamada. (Git)