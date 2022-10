Ucraina: dipartimento di Stato, "prove abbondanti" dell'impiego di droni iraniani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti dispongono di "prove abbondanti" dell'impiego di droni suicidi di fabbricazione iraniana da parte della Russia nell'ambito del conflitto in Ucraina. Lo ha dichiarato il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Ned Price, a margine di un incontro del Consiglio di sicurezza convocato ieri dagli Stati Uniti, dal Regno Unito e dalla Francia, proprio per discutere la questione delle forniture militari iraniane alla Russia. Price ha ricordato che gli Usa avevano messo in guardia da trasferimenti di sistemi d'arma iraniani sin dallo scorso luglio, ed ha accusato la Russia di utilizzare i droni suicidi forniti dall'Iran contro "obiettivi civili". "Non esiteremo a ricorrere alle nostre sanzioni e ad altri strumenti appropriati contro ogni soggetto coinvolto in questi trasferimenti. Continueremo anche ad aumentare l'assistenza di sicurezza senza precedenti all'Ucraina, incluse capacità di difesa aerea", ha affermato Price. (Was)