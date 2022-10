Corea del Sud: banca centrale mette in guardia da calo consumi privati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Sud registrerà un calo dei consumi privati nei prossimi mesi, che però dovrebbe avere una entità limitata. Lo ha dichiarato il governatore della Banca di Corea, Rhee Chang-yong, spiegando che il calo dei consumi sarà conseguenza diretta dell'elevato tasso di inflazione e del rallentamento del mercato occupazionale. In una nota pubblicata oggi, la banca centrale prevede un "indebolimento della ripresa dei consumi privati, a causa del rallentamento della crescita del potere d'acquisto reale e dei tassi di interesse". La banca centrale conta però sui risparmi privati e sulla repressione dell'attitudine al consumo accumulata durante la pandemia come fattori in grado di attutire il calo della spesa privata. Nello specifico, la Banca di Corea stima che un aumento di 50 punti base del suo tasso di riferimento (0,5 per cento) comporterebbe una riduzione dei consumi privati dello 0,06 per cento. (segue) (Git)