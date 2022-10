Corea del Sud: banca centrale mette in guardia da calo consumi privati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca di Corea ha decretato la scorsa settimana un nuovo aumento del tasso di riferimento chiave, dal 2,5 al 3 per cento. Si tratta del quinto aumento consecutivo dei tassi da parte della banca centrale sudcoreana dallo scorso aprile. L'aumento di 50 punti base, decretato al termine di una riunione del comitato politico della banca, segue la pubblicazione del dato relativo all'indice dei prezzi al consumo in Corea del Sud, che a settembre è aumentato del 5,6 per cento su base annua, dopo aver toccato a luglio il 6,3 per cento, un record da 24 anni a questa parte. La decisione della Banca di Corea punta anche a frenare la svalutazione del won, che dall'inizio del 2022 ha perso il 20,7 per cento rispetto al dollaro; nella sola giornata di ieri la valuta sudcoreana ha ceduto l'1,6 per cento sulla banconota verde, chiudendo a 1.435,20 sul dollaro. (segue) (Git)