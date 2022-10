Corea del Sud: banca centrale mette in guardia da calo consumi privati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Paese potrebbe accumulare quest'anno un disavanzo record della bilancia commerciale, prossimo alla cifra di 50 miliardi di dollari per effetto dell'aumento dei prezzi globali dell'energia. E' la previsione formulata dal think tank Korea Economic Research Institute (Keri), secondo cui quest'anno il deficit commerciale accumulato dal Paese si aggirerà attorno a 48 miliardi di dollari: il dato peggiore mai registrato dall'avvio della compilazione dei dati commerciali, nel 1964. La cifra è più che doppia rispetto al deficit di 20,6 miliardi di dollari che la Corea del Sud accumulò nel 1996, alla vigilia della crisi finanziaria asiatica. Il Paese ha registrato un bilancio commerciale negativo per il sesto mese consecutivo a settembre, con un deficit di 3,77 miliardi di dollari. (segue) (Git)