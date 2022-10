Brasile: il municipio di San Paolo non offrirà trasporti gratis a elettori durante il ballottaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il municipio di San Paolo non fornirà il trasporto pubblico gratuito agli elettori in occasione del ballottaggio delle elezioni presidenziali, il prossimo 30 ottobre. In una nota inviata al quotidiano "Poder 360", il sindaco, Ricardo Nunes, ha affermato che la città ha già una delle tariffe più basse, pari a 4,40 real. Nunes ha però confermato che, come nel primo turno, la compagnia degli autobus di San Paolo, SPTrans, metterà in strada circa 2.000 veicoli in più. La stessa scelta è stata annunciata dal municipio di Belo Horizonte, capitale dello stato del Minas Gerais. (segue) (Brb)