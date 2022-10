Usa: Tesla, nel terzo trimestre profitti per 3,3 miliardi, ricavi superano i 20

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il produttore di auto elettriche Tesla ha registrato profitti per 3,3 miliardi di dollari nel terzo trimestre del 2022: un risultato superiore alle aspettative degli analisti, nonostante le tensioni economiche a livello globale e una domanda in calo. Stando ai risultati pubblicati oggi, la società fondata da Elon Musk ha registrato ricavi per 21,5 miliardi di dollari nel terzo trimestre, in forte aumento rispetto ai 13,8 relativi allo stesso periodo del 2021. Nella nota, Tesla spiega che il dato è stato comunque influenzato dalla forza del dollaro statunitense e dall’incremento dei costi relativi alla logistica e alle materie prime. (Was)