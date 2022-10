Usa: “Cnn”, avvocati di Trump potrebbero far tornare agenti federali a Mar-a-Lago

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli avvocati dell’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, stanno valutando la possibilità di consentire alle autorità federali di effettuare una nuova perquisizione nella residenza di Mar-a-Lago, in Florida, per dimostrare al dipartimento della Giustizia che tutti i documenti governativi che si trovavano all’interno della villa sono stati effettivamente recuperati. Fonti anonime informate dei fatti hanno riferito all’emittente “Cnn” che il dipartimento della Giustizia ha segnalato agli avvocati di Trump una serie di dubbi sulla possibilità che l’ex presidente abbia effettivamente consegnato tutti i documenti classificati che ha portato via dalla Casa Bianca al termine del suo mandato, sulla base del mandato di comparizione emesso a maggio. Secondo le fonti, una eventuale nuova perquisizione dovrà necessariamente avvenire alla presenza dello staff legale di Trump. In ogni caso, una decisione finale non sarebbe stata ancora presa, visto che gli avvocati stanno pensando alla strategia più adatta per difendere Trump dal rischio di nuovi guai dal punto di vista legale. (Was)